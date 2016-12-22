Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,51 57,94 EUR Нал. 68,71 68,07 USD Бирж. 58,32 +0,50 EUR Бирж. 68,33 +0,19 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4062,48 +178,53 ММВБ 2083,77 +0,61% РТС 1125,97 -0,11% Brent 58,27 -0,55% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7320,09 +0,47%
Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор
Лента новостей
Москва назвала адреса первых 12 домов для переселенцев из хрущевок 16:14, Недвижимость Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов 16:11, Политика Как овладеть навыками ведения переговоров 16:09, РБК и Mitsubishi Electric Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор 16:03, Бизнес Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия 16:03, Общество Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии» 16:02, Общество Суд отказался досрочно освободить мать Сергея Цапка 15:52, Общество Глава Совета Федерации потребовала от Росавиации ответить за «ВИМ-Авиа» 15:51, Общество Рынок без сопротивления: как сверхпроводники меняют энергетику 15:26, Мнение В мужских СИЗО Москвы заменят ватные матрасы 15:22, Общество Экс-посол России в США стал сенатором от Мордовии 15:21, Политика В Сеуле заявили о кибератаках из КНДР на криптовалютные биржи 15:10, Технологии и медиа Вдова племянника Николая II заявила об авторских правах на «Матильду» 15:07, Общество Россотрудничество возглавит бывший постпред России при ЮНЕСКО 14:49, Политика Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана 14:47, Экономика Россияне назвали главные транспортные проблемы 14:44, Общество Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам 14:27, Политика В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов 14:21, Общество Европейский университет попросит Рособрнадзор объяснить претензии 14:18, Общество Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес «Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 14:00, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество
Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор
Бизнес, 16:03
0
Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор

Европейская комиссия установила, что шведский автопроизводитель Scania нарушил антимонопольные правила ЕС, и оштрафовала компанию на €800 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, компания на протяжении 14 лет участвовала в картельном сговоре с пятью другими автопроизводителями грузовиков. Они договаривались о ценах и объемах расходов на новые технологии, необходимых для того, чтобы соответствовать более строгим экологическим нормам.

В частности, в сговоре были замешаны компании MAN, DAF, Daimer, Iveco и Volvo/Renault. Эти автопроизводители еще в июле 2016 года пошли на сделку со следствием. Однако Scania не стала урегулировать это дело, и в отношении компании продолжили расследование.

Еврокомиссия обнаружила, что Scania координировала заводские цены на средние и тяжелые грузовики, а также согласовывала время внедрения новых экологических технологий, оплата разработки которых была возложена на покупателей.

«Этот картель повлиял на значительное число автоперевозок в Европе, поскольку Scania и другие компании в картеле производят девять из десяти средних и тяжелых грузовиков, продаваемых в Европе. Эти грузовики составляют около трех четвертей внутреннего товарного транспорта в Европе и играют жизненно важную роль в европейской экономике», — заявила комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Вместе с тем Еврокомиссия не смогла найти доказательств искусственного занижения компаниями показателей токсичности выхлопных газов грузовиков.

Расследование длилось с 1997 года по 2011 год. По информации Еврокомиссии, главы компаний проводили личные встречи до 2004 года, после этого они стали заключать договоры через немецкие представительства автопроизводителей. Также участники картеля передавали друг другу данные по электронной почте.

Теги: Еврокомиссия , картельный сговор , Штрафы , Scania
Главное
Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией Политика
Материалы по теме
BMW опровергло сообщения СМИ о картельном сговоре Технологии и медиа
Топ-менеджер Volkswagen признал себя виновным по делу о «дизельгейте» Общество
В Германии расширили расследование против Audi по «дизельному скандалу» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку