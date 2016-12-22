Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор

Европейская комиссия установила, что шведский автопроизводитель Scania нарушил антимонопольные правила ЕС, и оштрафовала компанию на €800 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, компания на протяжении 14 лет участвовала в картельном сговоре с пятью другими автопроизводителями грузовиков. Они договаривались о ценах и объемах расходов на новые технологии, необходимых для того, чтобы соответствовать более строгим экологическим нормам.

В частности, в сговоре были замешаны компании MAN, DAF, Daimer, Iveco и Volvo/Renault. Эти автопроизводители еще в июле 2016 года пошли на сделку со следствием. Однако Scania не стала урегулировать это дело, и в отношении компании продолжили расследование.

Еврокомиссия обнаружила, что Scania координировала заводские цены на средние и тяжелые грузовики, а также согласовывала время внедрения новых экологических технологий, оплата разработки которых была возложена на покупателей.

«Этот картель повлиял на значительное число автоперевозок в Европе, поскольку Scania и другие компании в картеле производят девять из десяти средних и тяжелых грузовиков, продаваемых в Европе. Эти грузовики составляют около трех четвертей внутреннего товарного транспорта в Европе и играют жизненно важную роль в европейской экономике», — заявила комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Вместе с тем Еврокомиссия не смогла найти доказательств искусственного занижения компаниями показателей токсичности выхлопных газов грузовиков.

Расследование длилось с 1997 года по 2011 год. По информации Еврокомиссии, главы компаний проводили личные встречи до 2004 года, после этого они стали заключать договоры через немецкие представительства автопроизводителей. Также участники картеля передавали друг другу данные по электронной почте.