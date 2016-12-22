Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh

Ресторатор Аркадий Новиков опроверг в разговоре с РБК информацию о том, что его избили в одном из ресторанов Farsh.

«Никаких проблем нет, никто со мной не дрался, не бил меня, я жив-здоров, не переживайте. Я даже не в Москве. Это кто-то вбросил информацию», — сказал он.

В столичном управлении МВД РБК уточнили, что проверяют данную информацию.

Ранее 27 сентября Life.ru сообщил, что Новикова в его ресторане Farsh избил 17-летний подросток. Инцидент произошел 18 сентября. Молодой человек хотел купить пиво и быстро показал на кассе паспорт. Алкоголь ему продали, но юноша упрекнул сотрудников ресторана в нарушении закона. После этого, по данным издания, появился сам Новиков и попросил посетителя уйти, однако молодой человек ударил ресторатора по лицу и голове.

Ресторатор Аркадий Новиков с 1992 года создал более 30 ресторанных проектов, среди которых Vogue café, Tatler Club, GQ Bar, «Ваниль», «Маленькая Япония», Farsh и другие.