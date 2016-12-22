Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию

В России сохраняется тенденция на низкую инфляцию, сказал журналистам в Совете Федерации министр экономического развития Максим Орешкин.

Помесячные темпы роста цен по-прежнему находятся в районе 0%, в сентябре даже есть «незначительный риск» дефляции, сказал Орешкин.

Официальный прогноз Минэкономразвития предусматривает замедление роста цен в годовом выражении до 3,2% по итогам года, говорил Орешкин в ходе правительственного часа в Совфеде (ведомство пересмотрело свои ожидания — в прогнозе, который Орешкин представлял в конце августа, инфляция по итогам года находилась на уровне 3,7%).

По состоянию на прошлую неделю инфляция снизилась и вовсе до 3,1%, сказал Орешкин на заседании.

В следующие три года прогноз Минэкономразвития по инфляции составляет 4%, именно на этом уровне находится таргет ЦБ. «Нет никаких сомнений, что Центробанк сможет поддержать инфляцию устойчиво около целевого ориентира. Пока Банк России не заявлял, что целевой ориентир может быть снижен», — заверил министр.

Сейчас при более низкой инфляции «такие разговоры могут появиться», но они преждевременные, добавил Орешкин.

ЦБ, который в этом году спустя пять лет добился достижения таргета по инфляции, в середине сентября сообщил, что она становится постоянной. Рост цен может колебаться и выше, и ниже 4% в дальнейшем, объяснял регулятор.