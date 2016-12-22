Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,41 57,85 EUR Нал. 68,71 68,01 USD Бирж. 58,10 +0,27 EUR Бирж. 68,29 +0,14 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 3981,39 +97,44 ММВБ 2073,77 +0,13% РТС 1124,70 -0,23% Brent 57,93 -1,13% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7288,13 +0,03%
Прокуратура посчитала диверсией пожар на военном складе под Винницей
Лента новостей
«Рособоронэкспорт» получил право экспорта гражданского оружия 13:21, Бизнес Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию 13:07, Экономика Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах 13:04, Общество «ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров 13:04, Бизнес Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия 13:03, Политика В Facebook появилась «Яндекс.Музыка» 13:00, Технологии и медиа Лоббисты российского фондового рынка объединились 12:56, Финансы Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом» 12:53, Политика Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны 12:48, Общество Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ 12:40, Общество США признали отсутствие точных данных о «кибератаках России» на Висконсин 12:38, Политика РСТ заявил о проблемах с вывозом туристов из Крыма из-за «ВИМ-Авиа» 12:31, Общество Как ретейл пережил финансовый кризис 12:30, Партнерский материал Стали известны детали операции против «русской мафии» в Испании 12:21, Общество Орешкин сравнил биткоин с МММ 12:11, Экономика Прокуратура посчитала диверсией пожар на военном складе под Винницей 12:07, Политика Россия упала на 15 мест в рейтинге стран с лучшими условиями для экспатов 11:59, Общество Каким образом российский бизнес может снизить углеродный след 11:55, Партнерский материал Chrysler назвал российские цены на минивэн Pacifica 11:48, Авто Госдума сочла закон об образовании на Украине «этноцидом русского народа» 11:47, Политика Появилось видео авиаудара по командирам террористов в Идлибе 11:39, Политика Глава Дагестана написал заявление об отставке 11:39, Политика Очевидцы рассказали о последствиях пожара на военном складе под Винницей 11:35, Общество Трудности перелета: что делать при задержке и отмене рейса 11:33, Общество  Матвиенко анонсировала «расшатывание ситуации» перед выборами президента 11:19, Политика Два человека пострадали при пожаре на складе боеприпасов под Винницей 11:13, Общество
Прокуратура посчитала диверсией пожар на военном складе под Винницей
Политика, 12:07
0
Прокуратура посчитала диверсией пожар на военном складе под Винницей

Военная прокуратура Южного региона Украины завела уголовное дело по факту пожара и взрывов на складе с боеприпасами под Винницей, квалифицировав их как диверсию. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает УНИАН.

«Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса [Украины] — это диверсия. Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия», — сказала пресс-секретарь СБУ.

Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Вечером 26 сентября на складе боеприпасов под Винницей, в городе Калиновка, начался пожар. Там хранятся ракеты для РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град», всего — 188 тыс. т боеприпасов на площади 60 га. Украинские власти в ночь на 27 сентября приняли решение закрыть небо в радиусе 50 км от склада.

В результате инцидента пострадали два человека. Эвакуировано около 30 тыс. жителей, из которых около 20 тыс. покидают зону бедствия самостоятельно. Перекрыты все въезды в Калиновку, закрыто движение по трассе Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский, а также по железнодорожному перегону Сосенка — Калиновка и движение на город Жмеринка.

В марте крупный пожар произошел на складе боеприпасов под городом Балаклея в Харьковской области. Данный склад являлся крупнейшим в стране, на нем хранились снаряды калибром 125-мм и 152-мм. Повреждениям подверглись 243 здания. Эвакуировать пришлось около 20 тыс. человек. Официальной причиной инцидента тогда также была названа диверсия. В разминировании склада участвовали специалисты НАТО.

Теги: взрывы , Винница , диверсия , военный склад
Главное
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
Материалы по теме
Очевидцы рассказали о последствиях пожара на военном складе под Винницей Общество
Два человека пострадали при пожаре на складе боеприпасов под Винницей Общество
На Украине назвали ответственного за пожар на военном складе под Винницей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку