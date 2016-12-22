Прокуратура посчитала диверсией пожар на военном складе под Винницей

Военная прокуратура Южного региона Украины завела уголовное дело по факту пожара и взрывов на складе с боеприпасами под Винницей, квалифицировав их как диверсию. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает УНИАН.

«Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса [Украины] — это диверсия. Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия», — сказала пресс-секретарь СБУ.

Вечером 26 сентября на складе боеприпасов под Винницей, в городе Калиновка, начался пожар. Там хранятся ракеты для РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град», всего — 188 тыс. т боеприпасов на площади 60 га. Украинские власти в ночь на 27 сентября приняли решение закрыть небо в радиусе 50 км от склада.

В результате инцидента пострадали два человека. Эвакуировано около 30 тыс. жителей, из которых около 20 тыс. покидают зону бедствия самостоятельно. Перекрыты все въезды в Калиновку, закрыто движение по трассе Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский, а также по железнодорожному перегону Сосенка — Калиновка и движение на город Жмеринка.

В марте крупный пожар произошел на складе боеприпасов под городом Балаклея в Харьковской области. Данный склад являлся крупнейшим в стране, на нем хранились снаряды калибром 125-мм и 152-мм. Повреждениям подверглись 243 здания. Эвакуировать пришлось около 20 тыс. человек. Официальной причиной инцидента тогда также была названа диверсия. В разминировании склада участвовали специалисты НАТО.