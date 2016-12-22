Два человека пострадали при пожаре на складе боеприпасов под Винницей

При пожаре на складе боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области пострадали два человека. Об этом сообщил первый заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко, сообщает «112 Украина».
В МВД Украины уточнили, что двое пострадавших были госпитализированы.
По данным министерства, к 10:00 мск эвакуированы были более 30 тыс. человек, эвакуация продолжается.
Пожар на складе боеприпасов под Винницей произошел вечером 26 сентября. Сразу же после произошедшего Украина закрыла воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания. Также были перекрыты все въезды в Калиновку, закрыто движение по трассам Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский и перекрыто движение на железнодорожном перегоне Сосенка — Калиновка и движение на город Жмеринка.
Представитель вооруженных сил Украины Богдан Сеник заявил, что ответственность за пожар несет командир части. При этом он отметил, что виновных можно будет назвать только после того, как оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло.
Телеканал «112 Украина» отмечал, что на горящем арсенале площадью 60 га хранится 188 тыс. т боеприпасов, в том числе РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».