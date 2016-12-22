WSJ узнала о мерах США в отношении Москвы из-за договора об открытом небе

США собираются ограничить наблюдательные полеты военной авиации России над штатами Аляска и Гавайи. Такие меры Вашингтон планирует принять в ответ на «очевидное несоблюдение» Россией Договора по открытому небу, сообщает со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников Госдепартамента газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы хотим вернуть Россию к соблюдению договора», — пояснил один из собеседников издания. Как писала ранее WSJ, поводом для подобного ужесточения стало то, что Россия, по мнению США, ограничила условия договора, запретив американской авиации пролетать над всей Калининградской областью.

О рассматриваемых мерах, по словам источников газеты, делегация США по этому соглашению уже сообщила российской стороне. Это произошло на встрече Консультативной комиссии по открытому небу в Вене 26 сентября.

Скорее всего ограничения, как уточнили WSJ в Госдепе, могут коснуться наблюдательных пролетов российской авиации над Аляской и Гавайями. «Мы доложили [представителям России] о мерах, которые мы [в настоящий момент] рассматриваем», — пояснил газете неназванный старший сотрудник Госдепартамента. Реакция России на это, по его словам, заключалась в том, что Москва эти меры «изучит».

При этом присутствовавший на совещании российский чиновник, как замечает The Wall Street Journal, после объявления США о введении возможных ограничений для авиации сообщил, что «не знает, выгодно ли» это Вашингтону.​

Ранее, 22 сентября, госсекретарь Рекс Тиллерсон также упрекнул Россию в несоблюдении Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (РСМД). До этого такие же сомнения относительно Вашингтона выражал МИД России. Претензии американской стороны в Москве, в свою очередь, отвергли. Об этом 26 сентября с​ообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.