Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,18 57,65 EUR Нал. 68,65 68,02 USD Бирж. 57,82 +0,27 EUR Бирж. 68,14 -0,08 USD ЦБ. 57,52 -0,05 EUR ЦБ. 68,02 -0,53 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 3938,06 +54,11 ММВБ 2071,13 +0,10% РТС 1127,26 -0,29% Brent 58,65 +0,10% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7285,74 -0,21%
В Приморье депутатов решили наказывать штрафом за прогул заседаний
Лента новостей
В Приморье депутатов решили наказывать штрафом за прогул заседаний 06:20, Политика Тиллерсон «откровенно» обсудил с главой МИД Кубы «акустические атаки» 05:36, Политика Twitter задумался об увеличении вдвое лимита знаков в сообщениях 05:08, Технологии и медиа На Украине назвали ответственного за пожар на военном складе под Винницей 04:44, Общество Дуров рассказал о требовании ФСБ расшифровать трафик Telegram 04:24, Технологии и медиа WP сообщила о желании КНДР нанять аналитиков для понимания слов Трампа 04:05, Политика В США около границы с Мексикой начали строить прототипы стены 03:26, Политика СМИ узнали об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу 03:19, Общество СМИ опубликовали видео пожара на складе боеприпасов под Винницей 02:46, Общество Мединский сообщил о «крайне низком качестве» отчетов от «Седьмой студии» 02:32, Общество В центре Москвы произошел пожар в административном здании 02:18, Общество Украина закрыла небо над горящим складом с боеприпасами под Винницей 01:59, Общество Журналистку «Комсомольской правды» не пустили в Молдавию 01:38, Политика ВЭФ поднял Россию на пять пунктов в рейтинге конкурентоспособности 01:01, Экономика Третий фигурант дела о взятках в ФСБ пошел на сделку со следствием 00:57, Общество В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II с женой 00:30, Общество Трамп заявил о готовности нанести по КНДР «разрушительный» удар 00:06, Политика Производитель пылесосов займется выпуском электромобилей 00:04, Бизнес Треть дивидендов «Роснефтегаза» пойдет на проекты самолетов и двигателей 00:00, Экономика «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» и потерял основного вратаря 26 сен, 23:49, Спорт «Реал» впервые победил дортмундскую «Боруссию» на выезде 26 сен, 23:45, Спорт На Украине в Винницкой области загорелись склады с боеприпасами 26 сен, 23:36, Общество Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить автомобиль 26 сен, 23:18, Политика В Дубае построят район для исследований по колонизации Марса 26 сен, 22:39, Технологии и медиа В Москве эвакуировали семь кинотеатров после сообщений об угрозе взрыва 26 сен, 22:29, Общество Росавиация назвала «сложной» ситуацию в «ВИМ-Авиа» 26 сен, 22:02, Общество Лига чемпионов по футболу. «Боруссия» — «Реал». Онлайн 26 сен, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Спартак» — «Ливерпуль». Онлайн 26 сен, 21:45, Спорт
В Приморье депутатов решили наказывать штрафом за прогул заседаний
Политика, 06:20
0
В Приморье депутатов решили наказывать штрафом за прогул заседаний

Законодательное собрание Приморского края приняло в третьем чтении законопроект, по которому за отсутствие на заседании без уважительной причины, депутат будет оштрафован на одну шестую от зарплаты за каждый пропуск. Об этом говорится в постановлении Заксобрания, опубликованном на сайте законодательного органа региона.

Законодательная инициатива вносит поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края». Решение о штрафе в отношении депутата, который не принял участие в заседании, комитета, комиссии и других мероприятий Заксобрания, будет принимать комитет по регламенту и депутатской этике.

В тексте законопроекта сказано, что уважительными причинами отсутствия на заседаниях будет считаться служебная командировку за пределы Приморского края, которую санкционировал председатель Заксобрания, или командировка «по основному месту работы». Также депутат может не приходить на собрания, если он находится в оплачиваемом отпуске, временно нетрудоспособоен, по «обстоятельствам непреодолимой силы» и по «иным обстоятельствам, препятствующим депутату Законодательного собрания», принять участие в заседаниях.

В Государственной думе ранее был введен штраф в размере одной шестой, около 60 тыс. руб. от зарплаты, для депутатов, которые пропускают заседания. За соответствующие поправки проголосовали российские парламентарии в ноябре 2016 года. Не пришедшим на заседании считается депутат, который не зарегистрировался. Зарегистрироваться можно три раза, в 10:00, 12:30 и 16:00.

Штраф, заплаченный отсутствующим парламентарием, пойдет в бюджет Государственной думы, сообщал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Уважительной причиной, по которой депутат может отсутствовать на рабочем месте, является временная нетрудоспособность, командировка за границу в составе парламентской делегации или командировка по направлению спикера Думы. Кроме того, парламентарий может не принимать участие в заседаниях, если он исполняет обязанности члена Совета Думы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 20 сентября 2017 года открылось первое в истории планерное заседание, которое не прогулял на один депутат.
 

Теги: депутаты , Приморский край , Заксобрание
Главное
В Пентагоне заявили о недопустимости военного превосходства России Политика
Материалы по теме
Глава Госдумы объявил о победе над депутатами-прогульщиками Политика
В Госдуме объяснили идею уважительных прогулов 1 сентября Общество
Глава думского комитета по регламенту доложит о прогулах депутатов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку