В Приморье депутатов решили наказывать штрафом за прогул заседаний

Законодательное собрание Приморского края приняло в третьем чтении законопроект, по которому за отсутствие на заседании без уважительной причины, депутат будет оштрафован на одну шестую от зарплаты за каждый пропуск. Об этом говорится в постановлении Заксобрания, опубликованном на сайте законодательного органа региона.



Законодательная инициатива вносит поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края». Решение о штрафе в отношении депутата, который не принял участие в заседании, комитета, комиссии и других мероприятий Заксобрания, будет принимать комитет по регламенту и депутатской этике.



В тексте законопроекта сказано, что уважительными причинами отсутствия на заседаниях будет считаться служебная командировку за пределы Приморского края, которую санкционировал председатель Заксобрания, или командировка «по основному месту работы». Также депутат может не приходить на собрания, если он находится в оплачиваемом отпуске, временно нетрудоспособоен, по «обстоятельствам непреодолимой силы» и по «иным обстоятельствам, препятствующим депутату Законодательного собрания», принять участие в заседаниях.



В Государственной думе ранее был введен штраф в размере одной шестой, около 60 тыс. руб. от зарплаты, для депутатов, которые пропускают заседания. За соответствующие поправки проголосовали российские парламентарии в ноябре 2016 года. Не пришедшим на заседании считается депутат, который не зарегистрировался. Зарегистрироваться можно три раза, в 10:00, 12:30 и 16:00.

Штраф, заплаченный отсутствующим парламентарием, пойдет в бюджет Государственной думы, сообщал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Уважительной причиной, по которой депутат может отсутствовать на рабочем месте, является временная нетрудоспособность, командировка за границу в составе парламентской делегации или командировка по направлению спикера Думы. Кроме того, парламентарий может не принимать участие в заседаниях, если он исполняет обязанности члена Совета Думы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 20 сентября 2017 года открылось первое в истории планерное заседание, которое не прогулял на один депутат.

