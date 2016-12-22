Тиллерсон «откровенно» обсудил с главой МИД Кубы «акустические атаки»

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел «откровенные и решительные переговоры» с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, и выразил озабоченность «акустическими атаками» на американских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, пишет The Hill.



«Переговоры были откровенными и решительным и отражали глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в отношении безопасности их дипломатического корпуса», — заявила она. Нойерт отметила, что Тиллерсон донес до кубинского коллеги «всю серьезность ситуации» и подчеркнул, что власти Кубы «должны быть приверженцами защиты сотрудников посольства и их семей в соответствии с Венской конвенцией».

В августе сообщалось об «акустических атаках» на дипломатов США на Кубе. По данным госдепа, в результате пострадали как минимум 16 человек. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что у пострадавших есть нарушения нервной системы. Расследование данного инцидента занялось ФБР.



Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что к атакам на дипломатов могут быть причастны третьи страны, такие как Россия, Иран, КНДР и Венесуэла. Как рассказали собеседники агентства, у Москвы есть мотив, потому что Россия хочет «вбить клин между коммунистическим островом» и странами Запада. Кроме того, полагают источники агентства, у Москвы есть современное вооружение, которого нет у других стран в числе подозреваемых.

В сентябре пять сенаторов от американской республиканской партии написали Тиллерсону письмо, в котором просили выслать из Штатов всех дипломатов из Кубы и объявить их нежелательными персонами. Также они посоветовали закрыть американское посольство в Гаване, если кубинские власти не предпримут «ощутимых действий» по поводу атаки на дипломатов США. В ответ на это Тиллерсон сказал, что вопрос о закрытие американского дипломатического представительства рассматривается.



Глава МИД Кубы, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал «не политизировать» ситуацию вокруг американских дипломатов и попросил США расследовать данный инцидент с кубинскими властями. Он заявил, что расследование продолжается, а кубинские власти приняли соответствующие меры.



Как сообщили источники Reuters в кубинском правительстве, Вашингтон не предоставил Кубе никаких доказательств, что «акустические атаки» навредили американским дипломатам.По словам собеседников агентства, американская сторона также запретила провести на Кубе обследование сотрудников дипмиссии.