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На Украине назвали ответственного за пожар на военном складе под Винницей
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На Украине назвали ответственного за пожар на военном складе под Винницей
Общество, 04:44
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На Украине назвали ответственного за пожар на военном складе под Винницей

Ответственность за пожар на складе боеприпасов в украинском городе Калиновка в Виннецком районе несет командир части. Об этом заявил представитель вооруженных сил Украины Богдан Сеник, сообщает телеканала «112 Украин».

«Но определять виноватых можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло», — подчеркнул он. По словам Сеника, на складе нет химических веществ. Он также отметил, что взрывы были зафиксированы на площадке, где хранятся танковые боеприпасы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который прибыл в Калиновку, заявил, что отрабатываются разные версии произошедшего, сообщается на сайте украинского кабмина. Он предположил, что причиной могли быть внешние факторы. Глава украинского правительства отметил, что ситуация сейчас находится под контролем.

Пожар на складе боеприпасов в Винницком районе вспыхнул во вторник, 26 сентября. По словам местных жителей, они услышали взрывы, а потом заметили светящиеся огненные шары в небе. О пострадавших в результате инцидента официально не сообщается.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации участвуют 1,2 тыс. человек и 47 единиц техники. Местные жители эвакуируются. Кроме того, было закрыто воздушное пространство от центра города в радиусе 50 км и движение по автомобильной трассе Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский. Кроме того, было остановлено движение составов на железнодорожном перегоне Сосенка — Калиновка и движение на город Жмеринка, изменены маршруты 14 поездов. Также была произведена эвакуация четырех станций.

Как сообщал «112 Украина», на военном складе, где произошло возгорание, на площади 60 гектаров хранятся 188 тыс. тонн боеприпасов. В том числе, там находятся ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

Теги: Украина , Пожар , склад боеприпасов
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