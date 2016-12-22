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Третий фигурант дела о взятках в ФСБ пошел на сделку со следствием
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Третий фигурант дела о взятках в ФСБ пошел на сделку со следствием
Общество, 00:57
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Третий фигурант дела о взятках в ФСБ пошел на сделку со следствием

Досудебное согласие о сотрудничестве со следствием заключил третий фигурант дела в отношении пяти сотрудников ФСБ, которых подозревают в вымогательстве взятки у руководства предприятий по производству взрывателей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Речь идет о начальнике межрайонного управления подмосковного УФСБ Алексее Круглове, против которого возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как отмечает издание, сотрудник ФСБ согласился сотрудничать со следствием во время судебного заседания в Московском окружном военном суде. Круглов пошел на сделку со следствием, когда рассматривалась жалоба его защиты на продление срока ареста. По мнению адвокатов сотрудника ФСБ, все следственные действия в отношении их подзащитного были завершены, потому он «просто не способен» оказывать какое-то давление на участников уголовного дела. Также защита Круглова говорила, что его роль в преступлении не была «активной», он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Также свою вину признали оперативники Роман Надеждин и Алексей Винокуров. Как пишет «Коммерсантъ», они признали свою вину «сразу». Они единственные, кто из фигурантов дела находятся под домашним арестом.

Надеждин подозревается в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Винокуров проходит по статье посредничество, также как и оперативник Артур Юсуфов и начальник отделения УФСБ по городу Балашиха Денис Семенов.

О деле против сотрудник ФСБ сообщала 1 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в спецслужбе. По версии следствия, сотрудники региональных спецслужб осуществляли проверку в Железнодорожном, который является частью города Балашиха, предприятие АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева». Оно более 75 лет — одно из ведущих в России разработчиков взрывателей для боеприпасов. Во время проверки были выявлены нарушения при оформлении на работу сотрудников, потому что в институте работали «мертвые души».

Фигуранты дела сказали об этом во время разговора с директором предприятия АО Игорем Григорьевым и отметили, что за нарушения в отношении него могут начать расследование об особо крупном мошенничестве или растратах (ст. 159 или ст. 160 УК РФ). Кроме того, они потребовали от Григорьева заплатить несколько миллионов рублей за каждого человека, который по факту не работает на предприятии.

После этого разговора директор предприятия обратился в ФСБ с жалобой о том, что у него вымогают деньги. Позднее во время переговоров менеджмент предприятия и фигуранты дела договорились о снижении суммы взятки до 3 млн руб. Эти средства были переданы в одном из ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс», где полковник Круглов был задержан.

Теги: Москва , ФСБ , взятка в особо крупном размере
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