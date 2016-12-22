В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II с женой

В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II со своей женой Александрой Федоровной. Об этом сообщили в синодальном отделе РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, передает «Интерфакс».



Как рассказали в РПЦ, билборды стали частью церковного проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви». Цитаты посвящены любви, браку и семье. Они взяты из личного дневника Александры Федоровны и ее писем к российскому императору. Собеседник агентства рассказал, что целью проекта является утверждение семейных ценностей в обществе и донесение «правдивой» информации о жизни царской семьи.

«На протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций», — рассказали в РПЦ. Представитель православной церкви отметил, что история супружеской жизни последнего российского царя и императрицы былы основана на «вере, любви и взаимоуважении» и может стать примером семейных отношений для современного общества.

В октябре в широкий прокат должен выйти фильм Алексея Учителя «Матильда», который посвящен отношениям будущего царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В середине сентября митрополит Волоколамский Илларион сравнил ситуацию вокруг киноленты о последнем российским императоре с конфликтом вокруг французского еженедельника Charlie Hebdo. «Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с «Шарли» или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры», — заявил митрополит.

Митрополит также отметил, что смотрел полную версию фильма «Матильда» и высказал мнение, которое не понравилось режиссеру Алексею Учителю. Он сказал, что многие люди не могут понять, почему в год столетия революции «нужно было в очередной раз публично плюнуть в человека, который был расстрелян вместе со своей семьей» и детьми. Митрополит также рассказал, что в фильме императрица Елизавета Федоровна представлена, как «истеричная ведьма».