На Украине в Винницкой области загорелись склады с боеприпасами

На Украине в городе Калиновка Винницкой области загорелись склады с боеприпасами. Об этом сообщает издание Depo.Винница.

Как отмечает издание, по предварительным данным пожар произошел на территории военной части «Ягуар». Очевидцы рассказали телеканалу «112 Украина», что началась эвакуация людей, которые живут рядом с военной частью.

Как сообщает «Радио свобода», загорелись артиллерийские склады на 48 арсенале воинской части А1119. Пожар начался около 21:00, рассказали местные жители. По их словам, сначала они слышали взрыв, а потом увидели яркие вспышки. Кроме того в городе отключилось электричество. Военные сообщили «Радио свободе», что дым может быть токсичным.



Официальных подтверждений этой информации пока нет. В Министерстве обороны Украины сказали «Радио Свободе», что информация уточняется.