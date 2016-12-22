Московский профсоюз полиции заявил о вопросах к ДПС по ДТП с полицейским

Ситуация с ДТП, при котором насмерть сбили сотрудника ГИБДД в Москве, вызывает много вопросов ко второму спецбатальону ДПС. Об этом в разговоре с РБК сказал глава московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Он отметил, что патрульно-постовая служба (ППС) запрещает находиться сотруднику одному в ночное время. Вопросы вызывает и отсутствие патрульной машины, добавил Пашкин.

«Как мне кажется, погибшего послали через дорогу обеспечивать спецпроезд, который возможно его и сбил», — считает он. «По выделенной полосе может ехать любой спецтранспорт: и полиция, и пожарные, и скорая, и ФСБ, и ФСО. Я не понимаю, зачем его туда отправили руководители второго спецбатальона», — сказал Пашкин.

«​Вопросы вызывает и то, как молодой сотрудник собирался обеспечивать этот спецпроезд на трассе охраняемой ФСО? И где сотрудник ФСО, с которым они должны были вместе обеспечивать спецпроезд, и как должны были перекрывать дорогу», — добавил он. Если Mercedes ехал без звукового сигнала, то «виноват 100% водитель спецтранспорта», — заключил глава московского профсоюза сотрудников полиции.

ДТП произошло на улице Новый Арбат вечером 25 сентября. Водитель Mercedes Benz с госномером А896МР97 наехал на сотрудника ГИБДД на большой скорости. В результате происшествия полицейский скончался на месте.

Источники РБК сообщали, что водителя, который сбил сотрудника полиции, увезли с места ДТП на машине ФСБ. Машина сбившего полицейского водителя, по информации источников, имеет отношение к Федеральной службе. Как сообщала «Газета.Ru», сотрудника ГИБДД сбил автомобиль Mercedes S-класса с номерами госсерии АМР. После ДТП, по информации издания, неизвестный снял с машины оба номерных знака.