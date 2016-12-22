Экс-губернатор Шанцев попрощался с нижегородцами

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, чью отставку 26 сентября принял президент России Владимир Путин, попрощался с нижегородцами. Об этом чиновник написал в своем блоге в LiveJournal.

«До новых встреч! Вроде бы менять работу — естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям — вкладываешь душу, ставишь на крыло», — написал бывший губернатор. Он добавил, что день отставки для него оказался «волнительным».

Шанцев подчеркнул, что продолжит «болеть» за Нижегородскую область, только уже «в новом качестве».

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, руководивший регионом 12 лет, ушел в отставку по собственному желанию 26 сентября. Как и сообщали источники РБК, место врио губернатора занял замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин.

Как ранее утверждал источник РБК, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник, близкий к администрации президента, осенью ожидается замена десятка губернаторов. Первым своей должности лишился глава Самарcкой области Николай Меркушкин, что также предсказывали источники РБК.​