СМИ сообщили об обысках в администрации Алтайского края

В администрации губернатора и правительства Алтайского края проходят обыски. Об этом со ссылкой на сотрудников ведомств сообщает местное издание FlashSiberia.

«Обыски и выемка документов идут в нескольких кабинетах, в том числе у управляющего делами губернатора и правительства региона Алексея Белобородова», — сказал изданию источник.

При этом помощник губернатора Геннадий Сусликов рассказал РБК, что «только что» звонил в администрацию и обыска там нет.

«Я не располагаю никакой информацией об обысках в крае», — рассказал РБК сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин. В пресс-службе региональных управлений МВД и СК не подтвердили, но и не опровергли РБК факт обысков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники администрации президента писала, что на этой неделе ожидаются отставки губернаторов в ряде регионов, в том числе и в Алтайском крае. Как сообщает издание «ПолитСиб.ru», губернатор Александр Карлин с воскресенья, 24 сентября, находится в Москве. ​