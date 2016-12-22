Уралвагонзавод назвал дату поставок «Терминаторов» для российской армии

Уралвагонзавод начнет поставку ​боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор» в армию России в 2018 году. Об этом гендиректор завода Александр Потапов рассказал ТАСС.

Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщал, что на вооружение «Терминаторы» в России примут в 2017 году. Он отмечал, что «Терминаторы» — это техника «принципиально нового класса», к которой проявили интерес «многие страны», в том числе Израиль и Сирия.

В конце августа Министерство обороны и Уралвагонзавод в рамках форума «Армия-2017»​ подписали контракт на поставку «Терминаторов». Замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что Минобороны закупит также и другую технику и вооружения, в числе которых крылатые ракеты бюро «Новатор» и два ракетных комплекса «Искандер-М».