Уралвагонзавод назвал дату поставок «Терминаторов» для российской армии

Уралвагонзавод начнет поставку боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор» в армию России в 2018 году. Об этом гендиректор завода Александр Потапов рассказал ТАСС.
Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщал, что на вооружение «Терминаторы» в России примут в 2017 году. Он отмечал, что «Терминаторы» — это техника «принципиально нового класса», к которой проявили интерес «многие страны», в том числе Израиль и Сирия.
В конце августа Министерство обороны и Уралвагонзавод в рамках форума «Армия-2017» подписали контракт на поставку «Терминаторов». Замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что Минобороны закупит также и другую технику и вооружения, в числе которых крылатые ракеты бюро «Новатор» и два ракетных комплекса «Искандер-М».
Масса боевой машины поддержки танков «Терминатор-2» составляет 44 т и рассчитана на экипаж в составе трех человек. Машина оснащена спаренной автоматической пушкой калибром 30 мм, пулеметом 7,62 мм и пусковыми установками для четырех управляемых ракет «Атака» различных модификаций. Максимальный запас хода по шоссе составляет 500 км.