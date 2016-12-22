Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,29 EUR Нал. 68,47 67,77 USD Бирж. 57,46 -0,10 EUR Бирж. 67,87 -0,35 USD ЦБ. 57,57 -0,09 EUR ЦБ. 68,56 -0,52 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 3910,00 -5,69 ММВБ 2082,17 +0,63% РТС 1141,68 +0,99% Brent 58,69 -0,73% DJIA 22296,09 -0,24% Nasdaq 6370,59 -0,88% FTSE 7284,28 -0,23%
Илон Маск показал «полет» межпланетного космического корабля на Марс
Лента новостей
Росавиация начала отбор авиакомпаний для перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» 11:34, Бизнес В Иркутске задержали находившегося в международном розыске сторонника ИГ 11:28, Общество Эксперт: «Россия не стремится к прогрессу в «зеленой» энергетике» 11:23, Партнерский материал Комитет Совфеда по местному самоуправлению возглавит заместитель Азарова 11:11, Политика Рейсы «ВИМ-Авиа» перенесли в аэропорт Внуково 11:09, Общество Футболист «Челси» рассказал об отношении игроков к Абрамовичу 11:08, Спорт Сбившего полицейского на Арбате водителя увезли с места ДТП на машине ФСБ 11:04, Общество Ростуризм ответил на заявление АТОР про коллапс из-за «ВИМ-Авиа» 11:00, Общество Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 10:55, Политика Как помочь детям, больным раком: гала-вечер «Друзья Русфонда» 10:55, Партнерский материал На стоянке в Чите за ночь сгорели 18 маршруток 10:51, Общество Как овладеть навыками ведения переговоров 10:39, РБК и Mitsubishi Electric Илон Маск показал «полет» межпланетного космического корабля на Марс 10:29, Технологии и медиа Помощник опровергла возможное назначение Яровой главой Мурманской области 10:12, Политика Михалков официально покинул попечительский совет Фонда кино 10:04, Общество Абра «Кодабра»: как заработать на обучении детей программированию 10:00, Свое дело На Кубани возбудили дело после гибели 6 человек в ДТП с автобусом 09:59, Общество «Обувь России» объявила о выходе на IPO 09:48, Бизнес Неизвестный принес сумку с 1 млн руб. в благотворительный фонд Иркутска 09:45, Общество Десятый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 09:31, Общество В Минэнерго опровергли заявление Казахстана о недостатке авиатоплива 09:26, Общество Появились видео с места аварии автобуса с паломниками на трассе «Дон» 09:23, Общество Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы 09:13, Общество В Израиле палестинец застрелил троих полицейских 09:11, Общество Расследование РБК: как россиянин стал самым богатым человеком Македонии 09:00, Бизнес Ростуризм открыл штаб по возвращению из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа» 08:45, Общество В МВД опровергли информацию о седьмом погибшем при ДТП на Кубани 08:36, Общество АТОР предупредила правительство о возможном коллапсе из-за «ВИМ-Авиа» 08:23, Общество
Илон Маск показал «полет» межпланетного космического корабля на Марс
Технологии и медиа, 10:29
0
Илон Маск показал «полет» межпланетного космического корабля на Марс

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск опубликовал видео, в котором смоделирована работа межпланетного космического корабля и его полет на Марс. Видеоролик опубликован на странице Маска в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BZdZdSZAtQf/?taken-by=elonmusk

Изобретатель опубликовал серию коротких видео, на которых видно, как предназначенный для колонизации планет космический корабль взлетает с поверхности Земли и садится на Марс. После приземления корабля симуляция путешествия завершается изменением климата Марса — он становится ближе к земному.

Кроме того, компания, по словам Маска, в ближайшее время выпустит новую версию изображенной на видео конструкции Rocket. «Некоторые аспекты нового дизайна и его применения будут неожиданными», — пообещал бизнесмен.

Ранее бизнесмен представил первую фотографию нового скафандра его компании SpaceX. Скафандр, оборудованный гибкими зонами в области коленей и на спине, был разработан для программы NASA по коммерческой доставке грузов.

Теги: SpaceX , Илон Маск , полет на Марс
Главное
Сбившего полицейского на Арбате водителя увезли с места ДТП на машине ФСБ Общество
Материалы по теме
Илон Маск назвал дату презентации беспилотного грузовика Tesla Технологии и медиа
Илон Маск показал первую фотографию нового скафандра SpaceX в полный рост Технологии и медиа
Искусственный интеллект компании Илона Маска победил чемпиона DotA 2 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку