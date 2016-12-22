Илон Маск показал «полет» межпланетного космического корабля на Марс

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск опубликовал видео, в котором смоделирована работа межпланетного космического корабля и его полет на Марс. Видеоролик опубликован на странице Маска в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BZdZdSZAtQf/?taken-by=elonmusk

Изобретатель опубликовал серию коротких видео, на которых видно, как предназначенный для колонизации планет космический корабль взлетает с поверхности Земли и садится на Марс. После приземления корабля симуляция путешествия завершается изменением климата Марса — он становится ближе к земному.

Кроме того, компания, по словам Маска, в ближайшее время выпустит новую версию изображенной на видео конструкции Rocket. «Некоторые аспекты нового дизайна и его применения будут неожиданными», — пообещал бизнесмен.

Ранее бизнесмен представил первую фотографию нового скафандра его компании SpaceX. Скафандр, оборудованный гибкими зонами в области коленей и на спине, был разработан для программы NASA по коммерческой доставке грузов.