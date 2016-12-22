В Израиле палестинец застрелил троих полицейских

Палестинец совершил нападение на трех израильтян в поселении Хар-Адар возле Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает Reuters, мужчина использовал огнестрельное оружие.
По данным агентства, в результате вооруженного нападения погибли трое человек, еще один получил ранения. Как сообщил очевидец — житель поселения Хар-Адар, боевик вошел в поселение вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированным израильским полицейским.
По данным местной полиции, палестинец также был ранен, однако в настоящее время точной информации о состоянии его здоровья нет.
Ранее 17-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских. Нападение произошло на КПП, который расположен на развязке Тапуах, также в районе оккупированных Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан. Нападавший был застрелен.