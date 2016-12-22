Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,77 57,24 EUR Нал. 68,57 67,87 USD Бирж. 57,50 -0,06 EUR Бирж. 68,10 -0,12 USD ЦБ. 57,57 -0,09 EUR ЦБ. 68,56 -0,52 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 3876,01 -39,68 ММВБ 2077,34 +0,40% РТС 1137,99 +0,66% Brent 59,10 -0,03% DJIA 22296,09 -0,24% Nasdaq 6370,59 -0,88% FTSE 7301,29 -0,13%
В Израиле палестинец застрелил троих полицейских
Лента новостей
«Обувь России» объявила о выходе на IPO 09:48, Бизнес Неизвестный принес сумку с 1 млн руб. в благотворительный фонд Иркутска 09:45, Общество Восьмой день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 09:31, Общество В Минэнерго опровергли заявление Казахстана о недостатке авиатоплива 09:26, Общество Появились видео с места аварии автобуса с паломниками на трассе «Дон» 09:23, Общество Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы 09:13, Общество В Израиле палестинец застрелил троих полицейских 09:11, Общество Расследование РБК: как россиянин стал самым богатым человеком Македонии 09:00, Бизнес Ростуризм открыл штаб по возвращению из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа» 08:45, Общество В МВД опровергли информацию о седьмом погибшем при ДТП на Кубани 08:36, Общество АТОР предупредила правительство о возможном коллапсе из-за «ВИМ-Авиа» 08:23, Общество У дворца президента Филиппин произошла стрельба 08:01, Общество Минобороны опубликовало видео ударов по боевикам в Идлибе 07:58, Политика СМИ назвали вероятную причину аварии автобуса на Кубани 07:22, Общество Число погибших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до семи 07:02, Общество Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России 06:42, Общество Дипломаты увидели угрозу в учебнике Пентагона по тактике армии России 06:07, Политика В Минобороны опровергли авиаудары по населенным пунктам в Сирии 05:24, Политика В Ираке повесили более сорока приговоренных к смерти террористов 05:10, Общество Bloomberg оценил объем IPO «Обувь России» в 6,9 млрд руб. 04:53, Бизнес На референдум о независимости Курдистана пришли более 3 млн человек 04:39, Политика В Краснодарском крае в аварию попал автобус с туристами 04:25, Общество СМИ узнали о предложении «ВИМ-Авиа» отменить все чартеры за 1,5 млрд руб. 04:14, Бизнес Маккейн рассказал о прогнозах врачей по его излечению от рака мозга 04:13, Политика Порошенко попросил Канаду поделиться разведданными о России со спутника 03:40, Политика «Коммерсантъ» рассказал о рекордной в истории Минобороны взятке 03:10, Общество Полиция начала проверку в связи с гибелью автоинспектора в Москве 03:02, Общество Москалькова назвала «необъективным» доклад ООН о пытках в Крыму 02:33, Политика
В Израиле палестинец застрелил троих полицейских
Общество, 09:11
0
В Израиле палестинец застрелил троих полицейских

Палестинец совершил нападение на трех израильтян в поселении Хар-Адар возле Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает Reuters, мужчина использовал огнестрельное оружие.

По данным агентства, в результате вооруженного нападения погибли трое человек, еще один получил ранения. Как сообщил очевидец — житель поселения Хар-Адар, боевик вошел в поселение вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированным израильским полицейским.

По данным местной полиции, палестинец также был ранен, однако в настоящее время точной информации о состоянии его здоровья нет.

Ранее 17-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских. Нападение произошло на КПП, который расположен на развязке Тапуах, также в районе оккупированных Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан. Нападавший был застрелен.

Теги: Израиль , Палестина , Убийство
Главное
АТОР предупредила правительство о возможном коллапсе из-за «ВИМ-Авиа» Общество
Материалы по теме
Умер помогавший создавать ВВС Израиля американский летчик Общество
Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН Политика
В Израиле обыскали дом зарезавшего троих израильтян палестинца Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку