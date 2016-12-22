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Ростуризм открыл штаб по возвращению из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа»
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Ростуризм открыл штаб по возвращению из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 08:45
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Ростуризм открыл штаб по возвращению из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа»

Ростуризм открыл оперативный штаб по возвращению российских туристов — клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа» — из-за рубежа. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Ростуризма, такое решение было принято из-за закрытия чартерных рейсов авиакомпании, так как пассажиры «ВИМ-Авиа» не смогут улететь по приобретенным у этой компании обратным билетам.

«Совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них», — сказано в сообщении. В Ростуризме уточнили, что не могут по закону воспользоваться фондами ассоциации «Турпомощь», созданными для решения подобных ситуаций, так как вина за отмену рейсов лежит полностью на «ВИМ-Авиа».

​Как уточняет Ростуризм, на 25 сентября «ВИМ-Авиа» совершала полеты по 16 международным маршрутам.

По оценке Ассоциации туроператоров (АТОР), в результате отмены чартерных рейсов авиакомпании могут пострадать свыше 100 тыс. российских туристов, а также авиационный и туристический рынки. В АТОР также сообщили, что направили обращение в правительство на имя вице-премьера Виталия Мутко с просьбой помочь «ВИМ-Авиа» с разрешением сложившейся ситуации.

По данным АТОР, кредиторская задолженность компании оценивается от 3 млрд до 10 млрд руб., и у «ВИМ-Авиа» недостаточно оборотных средств для выплаты компенсаций туристам или замены рейсов.​ При этом, по данным ведомства, повторная оплата всех перелетов может стоить не менее $10 млн.

Первые сообщения о проблемах «ВИМ-Авиа» появились 22 сентября при задержке рейсов из основного аэропорта компании — Домодедово. Причиной очередной задержки оказалась «неурегулированная» задолженность перед топливно-заправочными организациями. Вскоре Следственный комитет России начал доследственную проверку против компании.

Теги: Ростуризм , «ВИМ-Авиа»
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