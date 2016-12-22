Борис Корчевников вернется на «Россию 1» с новой программой

Журналист и телеведущий Борис Корчевников, возглавивший в мае телеканал «Спас», вновь станет вести телепередачу на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова самого Корчевникова.

В пресс-службе телеканала также подтвердили эту информацию, уточнив, что Корчевников будет вести авторское шоу. Программа «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» начнет выходить со 2 октября. Пресс-служба охарактеризовала жанр передачи как «откровенное портретное интервью о судьбе главного героя».

Борис Корчевников, ведущий шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1», возглавил православный телеканал «Спас» в начале мая. В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявили, что благословение на это дал сам глава РПЦ.