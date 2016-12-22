Госдеп опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

США не причастны к гибели российского генерала в Сирии и не поддерживают террористов в этой стране. Об этом в своем Twitter заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что заявления о том, что «США поддерживают ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация. — РБК) или причастны к смерти российского военачальника, фактически не имеют под собой основания». «США и коалиция имеют единственную цель — уничтожение ИГ», — подчеркнула она.

Одновременно Хизер Науэрт обвинила российские официальные лица в «не соответствующих правде и бесполезных» заявлениях. При этом она отметила, что США продолжат работу по сокращению напряженности в отношении России.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии «платой за двуличие американской политики» в борьбе с терроризмом. рябков пояснил, что по мнению Москвы, декларируя своей целью победу над терроризмом Вашингтон своими действиями порой «демонстрирует обратное».

О гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова Минобороны сообщило 24 сентября. Асапов погиб, оказывая помощь сирийским командирам в операции в районе города Дейр-эз-Зор. Боевики накрыли командный пункт, где находился российский генерал, минометным огнем.