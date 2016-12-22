Полиция совершила контролируемый взрыв у посольства КНДР в Лондоне

У посольства КНДР в Лондоне был обнаружен подозрительный пакет. Полиция произвела контролируемый подрыв находки, сообщает The Evening Standart со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информацию об этом так же подтверждает The Mirror, ссылаясь на сообщения очевидцев. По словам местных жителей, на место обнаружения находки были направлены машины скорой помощи. Очевидцы опубликовали фотографию перекрытой дороги возле здания посольства.

Несколько домов рядом с местом подрыва были эвакуированы.

Ранее в Лондоне из-за подозрительного пакеты был эвакуирован крытый рынок Лиденхолл-маркет. Позднее полиция установила, что находка не представляла опасности.