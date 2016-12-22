В Госдуме предложили ввести русские синонимы для «майнинга» и «блокчейна»

Депутат от КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Ющенко предложил найти русские синонимы для терминов «майнинг» и «блокчейн». Об этом он заявил на заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы, сообщает ТАСС.
«[Надо] подумать над тем, чтобы внедрять импортозамещение в терминологию цифровых технологий, потому что <…> не все понимают, что такое «мейнстрим», «майнинг», «блокчейн». Всё, конечно, не заменить, но какие-то шаги в этом направлении можно сделать», — предложил Ющенко, обращаясь к присутствовавшему на заседании министру связи Николаю Никифорову. «Полностью с вами согласен», — сказал Никифоров.
Ранее 25 сентября на заседании совета глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев предложил «дать общепринятые во всем мире определения таким понятиям, как «робот», «искусственный интеллект», «блокчейн», big data, «криптовалюта».Аппарат Госдумы 22 сентября объявил конкурс на проведение исследования по теме «Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий». Победителю будет необходимо провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования инструмента ICO (привлечение финансирования в проект через продажу монет новой криптовалюты или токенов и цифровых жетонов). Также победитель должен будет представить предложения по противодействию угрозам и рискам данных технологий.