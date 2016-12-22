Глава Удмуртии рассказал о взломанном аккаунте в Twitter

Неизвестные взломали Twitter-аккаунт главы Удмуртии Александра Бречалова, об этом рассказал сам политик в социальной сети.

Сообщение о взломанном аккаунте появилось в Twitter Бречалова поздно вечером — тогда же со странички политика исчезли несколько твиттов, которые содержали ссылки на детские мультфильмы и бессмысленные сочетания букв.

В своем аккаунте в Twitter глава Удмуртии размещает сообщения о рабочих встречах, региональных мероприятиях и личных событиях.