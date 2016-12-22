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Генпрокуратура назвала топ-10 «самых криминальных» регионов России
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Генпрокуратура назвала топ-10 «самых криминальных» регионов России
Общество, 01:53
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Генпрокуратура назвала топ-10 «самых криминальных» регионов России

Лидером по количеству преступлений за первые шесть месяцев 2017 года стала Москва. Данные статистики преступлений в России за соответствующий период опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

В Москве, как следует из документа, за названный период совершено почти 72 тыс. преступлений. Второе место по криминогенности заняла Московская область — количество зарегистрированных преступлений в регионе превысило 43 тыс. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где было выявлено более 33 тыс. преступлений. Далее идут Челябинская область, Башкирия, Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. Десятое место по количеству преступлений занял Татарстан — более 22 тыс. преступлений.

Всего, по данным Генпрокуратуры, с января по июнь 2017 года зафиксировано более 1 млн преступлений, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост преступности зафиксирован в восьми регионах (Чечня, Тува, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Калужская, Саратовская, Магаданская и Челябинская области), в то время как снижение — в 76. Лидером по снижению числа зарегистрированных преступлений стала Вологодская область. Их количество в регионе упало более чем на 30%.

Общая раскрываемость преступлений за январь-июнь упала на 12,2%. В ведомстве отметили, что более трети преступлений составили хищения чужого имущества. 

Ранее сообщалось, что в августе генпрокурор Юрий Чайка заявил о шестикратном росте числа киберпреступлений с 2013 года. Он отметил, что в 2016 году две трети экстремистских преступлений было совершено в интернете, причем каждое девятое было связано с терроризмом.

Теги: статистика , Генпрокуратура , преступность
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