В Германии прошли протесты против вхождения ультраправых в парламент

В нескольких городах Германии прошли протесты против вхождения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаг, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, в Берлине на акцию протеста на площади Александерплац, близ штаба АдГ собралось, несмотря на дождь, около 700 человек. Демонстранты скандировали «Расизм не пройдет» и «АдГ — кучка нацистов», а также «Наци-вон».

Полиция не вмешивалась в ситуацию, однако старалась не допустить демонстрантов слишком близко к зданию. Полиция Берлина сообщает, что в некоторых из стражей порядка попали камни и бутылки, которые демонстранты пытались кинуть в здание штаб-квартиры АдГ

Похожие спонтанные акции прошли в Кельне, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Дюссельдорфе, Геттингене, Дрездене, Лейпциге, Майнце и других городах. По данным Deutsche Welle, во Франкфурте на демонстрацию против ультраправых вышло около 800 человек, в Лейпциге — около 500.

Ранее сообщалось, что вечером 24 сентября в Германии в рамках парламентских выборов открылись избирательные участки. Экзитполы показали победу блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС. — коалиция получила 33,5% голосов. В то же время ультраправая АдГ заручилась 13% голосов. Меркель назвала свой блок «самой успешной политической силой». В то же время, лидер АдГ ​Александер Гауланд заявил, что объявляет «охоту» на Меркель и новое правительство, чтобы «вернуть нашу землю и наш народ».





