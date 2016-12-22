Число «заминированных» ТЦ в Москве увеличилось до девяти

За воскресенье из-за звонков о «минировании» в Москве эвакуировали девять торговых центров (ТЦ), а также восемь гостиниц. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

​Как рассказали агентству, за вечер звонки с сообщением о «минировании» поступили еще в семь московских ТЦ: «Капитолий» на северо-востоке Москвы, «Капитолий» на проспекте Вернадского, «Принц-Плаза», «Мега-Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Домодедово». Также эвакуированными оказались восемь гостиниц: «Измайловская» на Измайловском шоссе, «Минима» на улице Лесная, «Авита» на улице Монтажная, «Аквамарин» на Озерковской набережной, «Азимут» на Варшавском шоссе, «Афиша» на юге города, «Золотой колос» на севере Москвы и «Космос» на проспекте Мира.

Ранее стало известно, что из-за сообщений о «минировании» в Москве 24 сентября были эвакуированы ТЦ «Океания» и «Щука». По сведениям РБК, из «Океании» вывели около 500 человек. Кроме того, 24 сентября в Уфе эвакуировали ТЦ «Радуга Экспо» и «Мега Уфа», а из одного из уфимских отелей — футболистов «Уфы» перед матчем с тульским «Арсеналом». Звонки оказались ложными.



