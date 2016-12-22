Корреспондент «РИА Новости» попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре

Корреспондент «РИА Новости» попал под минометный обстрел в сирийском городе Дейр-эз-Зор, сообщается на сайте агентства.

По его информации, инцидент произошел 24 сентября в городском квартале Бхелие, в нескольких километрах от южного въезда в Дейр-эз-Зор.

Снаряд разорвался рядом с автомобилем корреспондента. В результате произошедшего у машины разбились стекла, а также повредился корпус. Сам сотрудник агентства, как поясняет «РИА Новости», не пострадал. Во время происшествия он, по информации издания, находился недалеко от места взрыва вместе с офицерами сирийской армии.

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», по данным «РИА Новости», обстреливали местность, на которой были расположены два продовольственных магазина.

Ранее, 30 июля, в результате обстрела террористов в сирийской провинции Хомс погиб сотрудничавший с телеканалом RT Arabic корреспондент Халед аль Хатыб. Ему было 22 года. Журналист, как отмечалось на сайте телеканала, погиб во время освещения операции против боевиков.​