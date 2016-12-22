Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель прокомментировала итоги выборов в парламент страны. Об этом сообщает телеканал ZDF в своем Twitter.

«Мы [ХДС] — самая успешная политическая сила, у нас есть мандат на формирование правительства и никто не сможет сформировать его против нас» — заявила Меркель.

Ранее немецкими изданиями ZDF и ARD были опубликованы первые данные экзитполов на выборах в немецкий бундестаг. Правящий блок Меркель ХДС/ХСС удержал лидерство, набрав 33,5% голосов. На втором месте находится Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцев. Они получили 21% голосов.

Тройку замыкает ультраправая партия «Альтернатива для Германии», за нее отдали свои голоса 13% избирателей. Таким образом, эта партия впервые войдет в парламент ФРГ.

Партия «Свободные демократы» набрала 10% голосов, Левая партия и партия «Зеленые» получили по 9% голосов. Явка на выборы в бундестаг составила 75%, в 2013 году этот показатель был на уровне 71,5%.

По данным ZDF, блок Меркель показал худший результат за последние несколько лет. В 2013 году за ХДС/ХСС проголосовали 41,5% избирателей.