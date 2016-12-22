В Хорватии молодой человек с ножом ранил шестерых посетителей кафе

Вооруженный ножом молодой человек напал на посетителей кафе и ранил шестерых человек в городе Слатина в восточной части Хорватии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте хорватского МВД.

Инцидент произошел около 01:35 по местному времени (2:35 мск). По данным МВД, 17-летний молодой человек с ножом напал на посетителей слатинского кафе и ранил шестерых человек в возрасте от 17 до 28 лет. Шесть человек получили ранения в бедро, кроме того, двоим из них были нанесены удары в живот и грудную клетку.

Прибывшая на место происшествия полиция открыла огонь по нападавшему и тяжело ранила его. Молодого человека доставили в больницу города Вировитица. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Полиция выясняет мотивы нападения на посетителей кафе.