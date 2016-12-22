Меркель проголосовала на выборах в парламент

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель проголосовала на выборах в немецкий парламент. Об этом сообщает Die Welt.

Меркель прибыла на избирательный участок вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром. После того как канцлер проголосовала, она и Зауэр покинули участок, не сделав никаких заявлений журналистам.

Ранее на выборах уже проголосовали министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, лидер социал-демократов Мартин Шульц, а также представитель партии «Зеленых», премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн.

Выборы в бундестаг стартовали утром 24 сентября. По итогам выборов будет определен состав парламента и правительства на следующие четыре года. В выборах принимают участие 47 политических партий, но в парламент смогут пройти только шесть из них.