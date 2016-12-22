СМИ узнали о сделке со следствием одного из фигурантов по «делу Шакро»

Заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов, являющийся фигурантом по «делу Шакро», пошел на сделку со следствием. Об этом агентству «Росбалт» сообщили несколько осведомленных источников.

По данным источников, Ламонов рассказал следователям детали передачи взятки за освобождение подручного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) — Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец). Собеседник агентства добавил, что обвинение Ламонову может быть изменено со ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на ст. 291.1 (посредничество при передаче взятки), однако ему все равно грозит тюремный срок.

По этому делу также проходит и экс-руководитель службы безопасности СКР Михаил Максименко, бывший начальник Ламонова.

«Максименко остался единственным из обвиняемых, кто не сотрудничает со следствием», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Ламонов решил пойти на сделку со следствием после того, как «заговорили» бывший заместитель главы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров и заместитель Ламонова Денис Богородецкий. Источник газеты «Коммерсантъ» 8 сентября сообщал, что Никандров начал переговоры о заключении досудебного соглашения.

Источник утверждает, что Максименко, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, прекратил общение с представителями ФСБ после того, как Ламонов решил начать сотрудничать со следствием.

Ранее, 12 сентября, ТАСС со ссылкой на материалы Мосгорсуда сообщал, что против Максименко и Ламонова возбудили новое уголовное дело. По словам адвоката Максименко, сумма инкриминируемой взятки бывшему сотруднику СКР составляет $500 тыс.

Максименко, Ламонова и Никандрова задержали в июле 2016 года. По версии следствия, они получили взятку от Шакро Молодого за освобождение его подельника по прозвищу Итальянец.