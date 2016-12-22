Против «Вим-Авиа» возбудили два дела из-за задержки зарплат на 206 млн

В отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее руководителя возбуждены административные дела из-за долгов по зарплате сотрудникам, превышающих 206 млн руб. Об этом говорится на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство также организовало проверку в связи с многочисленными задержками авиарейсов компании с 21 по 23 сентября. «Организована проверка исполнения лицензионного законодательства», — сказано в сообщении.
Ранее задержками «ВИМ-Авиа» заинтересовался Следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту задержек рейсов, усмотрев в этой ситуации нарушение прав пассажиров. «Следует отметить, что данная авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов», — говорилось в сообщении СКР.
В московском аэропорту Домодедово было задержано 14 рейсов с вечера 22 сентября. В их числе рейсы по России — в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи и Краснодар. По международным маршрутам были задержки в Дубай, Энфиду, Льеж, Анталью, Салоники, Римини и Ереван. В Росавиации пояснили, что ситуация была связана с «неурегулированной» задолженностью авиакомпании перед топливно-заправочными организациями.