В Саудовской Аравии сочли «историческим» визит короля в Россию

Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию станет «историческим». Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава МИД страны Адель аль-Джубейр.

«Визит Его Величества в Россию будет историческим, поскольку будет символизировать масштаб отношений и консультаций между нашими странами», — пояснил министр. Точная дата встречи пока неизвестна, ее должна определить, по словам Аль-Джубейра, «принимающая сторона».

Министр подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд тесно связаны «по широкому кругу вопросов», в том числе в области борьбы с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида» и решения «йеменской и палестинской» проблем.

Кроме того, по словам Аль-Джубейра, Россия и Саудовская Аравия имеют схожие экономические интересы: как производители нефти страны заинтересованы в стабильности ее рынка.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии намерен прилететь в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным с 4 по 7 октября. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, в рамках встречи глав двух государств будет подписан пакет документов.