Суд в Москве арестовал лидера «Христианского государства»

Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе суда.

«По ходатайству следователя в отношении Калинина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 ноября», — уточнили в пресс-службе.

Суд учел, что Калинин может продолжить скрыться от следствия, попытаться оказать давление на свидетелей или продолжить преступные действия, пишет агентство. В постановлении суда отмечается, что лидер организации «обоснованно подозревается в причастности к совершению инкриминируемого ему преступления».

Утром 23 сентября источник РБК в МВД сообщил, что Александр Калинин снова был задержан. Против него возбудили уголовное дело, говорил источник РБК в МВД. «Дело пока возбуждено по факту давления на кинотеатры. Само собой, что речь идет о Калинине. По тексту на сайте и так очевидно, что речь идет о нем — он пока идет по статье 91 (основания задержания подозреваемого), — рассказал он.

В МВД сообщали о возбуждении уголовного дела по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения) по факту принуждения к отказу от показа в сети кинотеатров под угрозой насилия в отношении зрителей, а также причинении вреда собственникам кинотеатров. Фамилию подозреваемого в ведомстве не уточнили.