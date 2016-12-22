Более 80% нефтяных ресурсов в Дейр-эз-Зоре осталось под контролем ИГ

Более 80% нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор контролирует террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Сирийские газовые месторождения почти полностью остаются подконтрольными террористам. Об этом заявил «РИА Новости» главный представитель газовой компании (The Syrian Gas Company (SGC) ) в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид.

«Заводы и месторождения газа, о которых мы говорим, находятся на той стороне Евфрата — это Коноко, Омар, Джафра, Эзба и Танак, и большая часть газоперерабатывающих заводов находится там же», — уточнил Аль-Хамид.

Нефтяное поле Ат-Тайем (аль-Таим) — единственное месторождение в Дейр-эз-Зоре, которое контролируют войска официального правительства Сирии и их союзники. Там находятся насосные станции, нефтяной и газоперерабатывающий заводы. За последнее время суточная добыча в нем заметно сократилась — 200–300 баррелей в сутки. На сегодняшний день Коноко — самое крупное месторождение в Дейр-эз-Зоре — может выдавать до 2 млн куб. м в сутки, добавил Аль-Хамид.

По словам собеседника агентства, боевики специально уничтожают инфраструктуру на газовых месторождениях: Омар и Танак разрушены полностью, а Коноко — частично. Террористы подорвали газопровод на юго-востоке Дейр-эз-Зора, который идет от газовой станции Коноко до Хомса.

В начале сентября Генштаба ВС России заявил, что армия правительства Сирии при участии российских ВКС за две недели уничтожили более 1,2 тыс. боевиков сирийском Дейр-эз-Зоре. 21 сентября Минобороны России сообщило, что в ближайшую неделю город Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден.

В начале сентября агентство SANA сообщало, что сирийские войска заняли нефтяное месторождение аль-Таим и продвигаются к северо-восточному входу в Дейр-эз-Зор. Военные правительства Сирии взяли под контроль район аль-Малиха.