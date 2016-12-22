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По книге Билла Клинтона выпустят сериал
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По книге Билла Клинтона выпустят сериал
Политика, 22:29
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По книге Билла Клинтона выпустят сериал

Художественный роман Билла Клинтона «Президент пропал» будет экранизирован в виде сериала. О своих планах на книгу экс-президента США уже объявил телеканал Showtime, передает Reuters.

О намерении Клинтона написать политический триллер стало известно в мае. Его соавтором стал писатель Джеймс Паттерсон. Произведение будет посвящено вымышленному президенту Соедиенных Штатов, который внезапно исчез из Белого дома. В совместной работе над книгой Клинтон отвечает за точное описание всех деталей, связаны с работой главы государства и службы его безопасности.

Как ожидается, книга должна увидеть свет в июне 2018 года. Дата выхода сериала по книге пока неизвестна. О своем ожидании выпуска серий по книге уже заявил сам Клинтон. «Я не могу дождаться, когда Showtime воплотит в жизнь персонажей книги», — заявил он.

Билл Клинтон возглавлял Белый дом с 1993 по 2001 год. Он является 42-м президентом США. 71-летний политик после отставки активно участвует в общественной жизни и возглавляет фонд своего имени.

Теги: США , сериал , Билл Клинтон , книга
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