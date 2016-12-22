Курский вокзал эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Из-за звонка о заложенной бомбе экстренные службы эвакуировали Курский вокзал в Москве. Об этом сообщили РБК в Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

«Сейчас был на 02 звонок о возможности взрыва на Курском вокзале, сейчас там работают сотрудники полиции с собаками, но движение поездов все равно идет по графику», — рассказал РБК пресс-секретарь дирекции Тимур Соцкий.

Всего, как сообщили РБК в РЖД, с вокзала были эвакуированы 1,5 тыс. человек. Проверять здание вокзала кинологи начали в 21:45.

«Провожала знакомых с Курского вокзала, до моего поезда оттуда же было полчаса. Я решила вернуться на Курский вокзал, но в 21:15 там уже никого не пускали вообще и всех вывели из вокзала. В итоге просто по тоннелю дошла до своего поезда», — рассказала РБК очевидец Нона Скупченко.

Ранее в пятницу, 22 сентября, в Москве эвакуировали шесть торговых центров и 11 управ районов столицы из-за звонков «телефонных террористов».

Волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах началась в России 10 сентября. Злоумышленники уже «минировали» объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Тюмени, Перми, Брянске, Челябинске и других городах. Ущерб от массовых эвакуаций в период с 10 по 17 сентября источник РБК в МВД оценил в 300 млн руб. В то же время глава МЧС Владимир Пучков ущерб от действий «телефонных террористов» оценил в 1 млрд руб.



