Мэр Москвы Сергей Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков. Об этом он заявил на заседании Госсовета, которое посвящено комплексному развитию пассажирских перевозок в российских субъектах, передает «Интерфакс».

Столичный градоначальник рассказал, что нелегальные перевозчики платят штраф, а потом регистрируют автобус на другую компанию и «продолжают нарушать». Собянин допустил, что подобная проблема может существовать во всех российских регионах. Обращаясь к присутствующему на заседании президенту Владимиру Путину, он отметил, что конфискация автобусов «позволила бы в кратчайшие сроки навести на этом рынке порядок и вообще снять проблему нелегальных перевозок».

Собянин также рассказал, что за несколько лет в Москве были задержаны и поставленные на штрафные стоянки около 4 тыс. нелегальных перевозчиков. «На этих автобусах можно привезти в Москву кого угодно и что угодно», — сказал столичный мэр.

Кроме того, Собянин посетовал, что за рулем такси бывают люди, которые были осуждены за тяжкие преступления. «Вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю», — сказал Собянин. В этой связи он предложил законодательно ввести «запрет на работу таким лицам, которые осуждены за тяжкие преступления».



В свою очередь, Путин выступил за внедрение цифровых технологий в транспортную сферу. По мнению российского главы, это может помочь в том числе в борьбе против нелегальных перевозок. Президент отметил, что они наносят «реальный ущерб этому сегменту экономики».

Российский лидер отметил, что в России регионы и муниципалитеты не могут согласовать между собой схему работы общественного транспорта и из-за этого в некоторые населенные пункты доехать нельзя «вообще». Он отметил, что в некоторых регионах нет регулярных рейсов, а где-то маршруты дублируют друг друга и процветает серый бизнес.

