Появилось видео удаления схемы Шмайссера с памятника Калашникову

«Пятый телеканал» опубликовал видео удаления изображения штурмовой винтовки Хуго Шмайссера Stg44 с памятника Михаилу Калашникову в Москве. На кадрах видно, как рабочие снимают с памятника фрагменты барельефа.





Видео: Пятый канал

Видео: Телеканал РБК

Как рассказала ТАСС представитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Надежда Усманова, снимали барельеф с чертежом специалисты мастерской автора памятника Салавата Щербакова. В РВИО отметили, что ошибка в чертеже уже устранена, а корректное изображение будет нанесено к понедельнику, 25 сентября. При этом, по ее словам, барельеф не демонтировали. Она пояснила, что чертеж был сделан в технике глубокой гравировки по бронзе, поэтому его зашлифуют, а потом нанесут другое изображение.

В четверг, 21 сентября, военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок нашел на барельефе памятника ошибку. Он рассказал, что на чертеже, который является частью скульптуры, была изображена штурмовая винтовка Sturmgewehr 44, разработанная в нацисткой Германии.

На следующий день, в пятницу, автор памятника Щербаков рассказал , что схему винтовки художники из его мастерской взяли «из интернета».​ Он пояснил, что изображение схемы немецкой винтовки на памятнике Калашникову не имеет «политической подоплеки».

В беседе с РБК автор памятника отметил, что с плиты будет снята гравировка схемы винтовки. Затем цвет поверхности будет восстановлен и чертежа не будет видно. Затем, «если историки сочтут правильным», на плиту будет нанесен «тот чертеж, который нужен».

Комментируя инцидент, министр культуру России Владимир Мединский заявил в интервью РБК, что Россия — «талантливая страна», потому что люди смогли «разглядеть в разобранном чертеже, чем отличается одна из первых моделей Калашникова от модели немецкой штурмовой винтовки». Глава Минкультуры отметил, что для этого надо быть специалистом. Он добавил, что в ошибке скульптура есть «большой плюс», потому что теперь все знают, что «даже на схеме АК и немецкая штурмовая винтовка» — это разное оружие.