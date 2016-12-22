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Порошенко рассказал о планах Трампа по поставкам оружия на Украину
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Порошенко рассказал о планах Трампа по поставкам оружия на Украину
Украинский кризис, 18:10
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Порошенко рассказал о планах Трампа по поставкам оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп одобряет идею о поставках оборонительного оружия на Украину и намерен оказать Киеву поддержку в этом вопросе. Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью телеканалу Fox Business после встречи с американским лидером.

Порошенко, в частности, утверждал, что «Россия совершила военное вторжение в мою страну, что привело к колоссальным жертвам среди населения". "Это показывает, что для Путина нет «красных линий», —сказал он. «Путин абсолютно непредсказуем… Он разрушил всю систему глобальной безопасности», — добавил украинский лидер.

Говоря о встрече с Трампом, Порошенко назвал ее «очень продуктивной». В то же время он отметил, что речь не шла о поставках на Украину летального вооружения. С Трампом Порошенко обсудил увеличение поставок военного оборудования и оборонительных вооружений. В частности, США могут предоставить Украине системы связи для войск.

При этом Порошенко отметил, что Украина не нуждается в поставках противотанковых комплексов Javelin, поскольку уже производит подобные системы самостоятельно. «Мы не получаем ничего от всего мира, никакого летального вооружения, и все же мы остановили российскую агрессию. Мы создали 250-тысячную армию, одну из самых эффективных в Европе. Мы, украинцы, гордимся этим», — заявил президент.

Говоря о предложении России ввести миротворцев на линию разграничения в Донбассе, Порошенко напомнил, что уже выступал с подобной идеей в 2015 году. «Мы поддерживаем идею о ввод миротворцев, однако у них должен быть мандат на присутствие на всей оккупированной территории, включая неподконтрольный участок границы с Россией, чтобы предотвратить вторжения российских войск и поставки российского вооружении», — заявил Порошенко. По его словам, на встрече Трамп выразил полную поддержку именно этому варианту размещения миротворцев в регионе.

Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Политика

Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На выступлении во время заседания Совбеза Порошенко, в качестве доказательства российской агрессии против Украины продемонстрировал военные билеты, которые якобы принадлежали российским военным в Донбассе.

Теги: Украина , США , Петр Порошенко , Дональд Трам , Оружие
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