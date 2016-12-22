Власти назвали причину изъятия детей у сделавшей операцию женщины

Органы опеки изъяли двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга из-за имеющегося у нее заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики Свердловской области, передает «Интерфакс».

Как пояснили в ведомстве, согласно ст.146 Семейного кодекса России, опекунами не могут быть лица, у которых диагностированы заболевания, из утвержденного правительством списка.

«Принимая во внимание наличие одного из заболеваний, перечисленных в вышеуказанном перечне, на основании имеющихся в распоряжении суда документов, приказ управления социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга <….> от исполнения обязанностей приемного родителя несовершеннолетних судом признан обоснованным», — говорится в сообщении ведомства.

Какое именно заболевание у женщины, в министерстве не уточнили.

В четверг, 21 сентября издание Znak.com сообщало, что суд отказал жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских в опеке над двумя приемными мальчиками, потому что она сделала операцию по удалению груди. По словам опекунов детей, суд решил изъять детей из-за «расхождения интересов в воспитании детей с личными интересами опекуна».



Савиновская рассказала, что после трех родов решила удалить молочные железы из-за доставлявшего ей неудобства слишком большого размера груди. Перед операцией она вела блог от лица выдуманного трансгендера, чтобы, по ее словам, морально подготовиться к операции. В августе органы опеки заявили, что хотят изъять у Савиновской детей, потому что она сделала «незаконную операцию» и собирается сменить пол.

Как сообщает Znak.com, семья Савиновских — благополучная. У нее кроме двух приемных, есть двое своих детей.

По факту произошедшего региональное следственное управление Следственного комитета начало проверку. ​ Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что изучит и оценит ситуацию. Она призвала «не фантазировать», не делать поспешных выводов и «не придумывать себе лишнего».

Постановление правительства от 1 мая 1996 года запрещает быть усыновителями или опекунами лицам, которые страдают туберкулезом, заболеваниями внутренних органов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации. Также опекунами не могут быть люди страдающие онкологическими заболеваниями, инфекционными и психическими, а также имеющими болезни и травмы, которые приводят к инвалидности I и II группы и исключают трудоспособность. Постановление исключает опекунство для наркоманов, токсикоманов и алкоголиков.