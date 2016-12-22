На фабрике пиццы в Италии произошел пожар

В Италии произошел пожар на фабрике по производству замороженной пиццы компании Roncadin. Об этом сообщает издание Messaggero Veneto.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на территории коммуны Медуно на северо-востоке страны. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 сентября. Огонь затронул старую часть фабрики. Административные и складские помещения фабрики огнем охвачены не были. По словам пожарных, в результате инцидента никто не пострадал. Весь персонал был эвакуирован. Всего на фабрике работают 550 человек.

Возгорание тушили 40 пожарных и 15 единиц техники.

Как рассказал основатель компании Roncadin Эдоардо Ронкадин, пожар нанес зданию ущерб, по предварительным подсчетам, в размере € 50 млн. «Каждая конвейерная линия стоит €10 млн, а их всего четыре. Кроме того, от огня пострадали ангары», — рассказал он.

Как сообщается на сайте компании, бизнес семьи Ронкадин начался с открытия пиццерии в 1968 году, которая в 1991 году была преобразована в компанию по производству замороженной пиццы «Pizza e Pasta». Бред Roncadin фабрика получила в 2009 году. В 2014 году компания достигла оборота в €78 млн.