Предприниматели отказались арендовать 14% построенных Москвой киосков

Реформа нестационарной торговли в столице привела к переделу рынка. Цена аренды привлекательных киосков взлетела в десятки раз, а киоски на окраинах оказались никому не нужны. РБК обнаружил 713 объектов, которые не удалось сдать

Фото: АГН «Москва»

РБК проанализировал 2,7 тыс. торгов, на которые выставлялись права на аренду киосков и которые прошли на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике с 15 апреля 2015 года (первый зарегистрированный по новым правилам лот) по 13 сентября 2017 года. Всего мэрия за это время сдала в аренду около 4,1 тыс. киосков на улицах города и более 400 в подземных переходах. При этом 468 лотов на 713 объектов не были разыграны — желающих их арендовать не нашлось. Больше всего среди них ларьков и стендов «Пресса» — 482 (это 17% от всех объектов такого типа).

Невостребованные ларьки вновь выставляются на торги через один-три месяца, как правило, по той же цене. РБК нашел 17 лотов, которые выставлялись на аукцион пять раз. Например, киоск «Мороженое» во дворах на Путевом проезде в Алтуфьево был арендован за 9 тыс. руб. в месяц только с пятой попытки единственным участником торгов — ИП Аразом Мамедовым. 349 раз торги проходили с единственным участником.

Новые схемы расположения павильонов определялись городом в зависимости от обеспеченности местного населения торговыми площадями, а важный для бизнеса показатель проходимости отошел на второй план. В итоге за права аренды лар​ьков в проходных местах на торгах разворачивалась серьезная борьба. Например, ИП Армен Бениаминов арендовал на Манежной площади тележку с мороженым на пять лет за 558 тыс. руб. в месяц при стартовой цене лота 11,5 тыс. руб. При этом многие ларьки на окраинах оказались невостребованы. «В центральных районах, где мороженое пользуется большим спросом, число киосков сократили в разы, зато поставили в каких-то совсем непроходных зонах», — заявил РБК Сергей Куранов, владелец торгового дома мороженого «Интерайс-Южное».

Разыгранные на аукционах павильоны нового типа распределены по специализациям неравномерно: больше половины обновленных киосков предназначено для печатной продукции, около 20% торговых точек отдали под мороженое. Так сложилось исторически, пояснил РБК глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк: эти группы товаров всегда пользовались особым спросом у москвичей, к тому же в киосках с мороженым и прессой кроме основной продукции продаются популярные товары, например вода и снеки.

Это привело к непропорциональному сокращению количества павильонов, которые торгуют продуктами питания и цветами, объяснила РБК доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.