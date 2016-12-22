Минобороны показало видео удара «Великого Новгорода» по боевикам в Сирии

Министерство обороны России опубликовало видеозапись пуска крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки «Великий Новгород», действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

По данным ведомства, удар, нанесенный подлодкой из подводного положения, уничтожил пункты управления и базы подготовки боевиков в провинции Идлиб.

Видео: mod_russia / Twitter

В сообщении Минобороны особо подчеркивается, что ракетным ударом уничтожены бронетехника и живая сила террористов, ранее атаковавших на севере провинции Хама взвод российской военной полиции.

Военные отметили, что дальность пуска составила 300 км, а поражение всех целей зафиксировано данными объективного контроля.