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Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли
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Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли
Свое дело, 08:00
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Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли
Реформа рынка нестационарной торговли завершена, заявил РБК глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В столице работает 9,1 тыс. киосков, их количество и расположение принципиально изменяться не будет
Фото: Олег Яковлев / РБК

Реформа системы нестационарной торговли в Москве завершена, об этом можно говорить «с полной уверенностью», рассказал РБК глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, «поставленные цели и задачи достигнуты — около 400 ИП и организаций заключили договора на работу в НТО (нестационарные торговые объекты. — РБК), среди них небольшие региональные компании и начинающие предприниматели».

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Реформа стартовала в 2010 году с приходом к власти нового мэра Сергея Собянина, который сразу раскритиковал хаос в уличной торговле. Последний этап реформы начался в апреле 2015 года — тогда правительство Москвы постановило сносить все уличные павильоны, которые находились в собственности предпринимателей, и заменять их на типовые киоски, принадлежащие городу. Право на осуществление торговой деятельности в новых павильонах разыгрывалось на электронных аукционах. Кульминацией реформы стала «ночь длинных ковшей» 9 февраля 2016 года, когда за одну ночь власти снесли 97 НТО. Владельцы павильонов пытались судиться с мэрией, но безуспешно.

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РБК проанализировало все 2,7 тыс. торгов, прошедших с 15 апреля 2015 года (первый зарегистрированный лот) по 13 сентября 2017 года. Всего мэрия за это время сдала в аренду около 4,1 тыс. НТО на улицах города и более 400 в подземных переходах. По словам Алексея Немерюка​, остальные объекты работают по старым договорам и будут постепенно заменяться вплоть до 2020 года. Последние крупные лоты будут разыгрываться до конца текущего года, затем аукционы на объекты будут проходить с перерывами.

Как выяснилось, 2,3 тыс. из 4,1 тыс. объектов на улицах города арендовали всего десять компаний и холдингов. По расчетам РБК, в общей сложности мэрия за пять лет должна получить от арендаторов 7,1 млрд руб., 57% из них придется на эти десять компаний. В отдельных сегментах концентрация капитала еще выше, например, больше половины всех торговых автоматов досталось компании «Авалон Дистрибьюшн».

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Одной из целей реформы город называл исключение класса «рантье», которые сдавали киоски в субаренду мелким предпринимателям, и рост платежей в бюджет. Поступления в бюджет от арендной платы за торговлю, ведущуюся через нестационарные объекты, с 2015 года увеличились в 15,4 раза в расчете на 1 кв. м, заявил Немерюк. По информации на сайте «Открытый бюджет Москвы», с начала года до 19 сентября НТО принесли в бюджет города ​223,7 млн руб.

Автор: Валерия Житкова.
Теги: Алексей Немерюк , реформа уличной торговли , исследование РБК
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