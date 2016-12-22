СМИ сообщили об эвакуации из управ 11 районов Москвы

В Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва было эвакуировано 11 управ районов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, эвакуации прошли в районах: Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный, Головинский, Тимирязевский, Северное Бутово, Ясенево, Войковский, Москворечье-Сабурово, Капотня и Рязанский.

Секретарь управы Головинского района рассказала РБК, что эвакауция в управе уже завершилась. «Поступал анонимный звонок о минировании примерно в 10:30, приезжала полиция, сейчас они уже уехали», — сообщила она.

В канцелярии управы Левобережного района подтвердили РБК, что в управу поступал звонок о минировании. «Нам сообщили по громкой связи, чтобы мы все покинули здание, вот недавно только впустили», — рассказал собеседник РБК.

В отделе потребительского рынка и услуг управы Бирюлево Западное подтвердили РБК, что эвакуация уже завершилась.

Как рассказал РБК глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников, сегодня уже нельзя реагировать на анонимные звонки о минировании так, как реагировали ранее.

«По факту этих звонков уже возбуждено уголовное дело. Все это [звонки о минировании] на сегодняшний день — хулиганство», — пояснил Черников.

Источник ТАСС также сообщил, что звонки о минировании поступили в участки мировых судов под номерами 234, 237, 238 и 239. Еще два сообщения о минировании поступили в отделение Сбербанка в 1-м Новоподмосковном переулке и в ТЦ «Савелки» в Зеленограде.

В России с 10 сентября идет волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Сообщения о минировании поступали в различные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов.

Источник РБК в МВД сообщал, что ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб.