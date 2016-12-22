ВЦИОМ отметил падение доверия россиян к врачам

Доверие россиян к врачам падает. Если в 2010 году медраобникам доверяли 54% граждан, то сейчас их число снизилось до 36%. ​Об этом свидетельствую данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования имеются у РБК.

Не доверяют врачам в настоящее время 20% респондентов, еще 44% затруднились ответить.

Согласно результатам опроса, средний балл, которым российские пациенты оценили доверие к медицине, равняется 3,2 по пятибалльной шкале (в 2015 он составлял 3,5). Из тех, кто в последнее время имел дело с частными или государственными медучреждениями, доверяют врачам 39%. Среди тех, кто давно не посещал больниц, доверят врачам 29%.

В 2017 году статус врача посчитали высоким лишь 32% опрошенных, в отличие от 56% в 2010 году. Доходной и высокооплачиваемой профессию врача назвали четверть респондентов (42% в 2013 году).

В целом респонденты имеют позитивные ассоциации с образом медработника. При этом в отношении врачей респонденты чаще озвучивали негативные характеристики (недоверие, недовольство, безразличие, плохое отношение к пациентам и др.), чем в отношении младшего медперсонала.

О опрос ВЦИОМ прошел с 31 августа по 4 сентября. Его проводили в 130 населенных пунктах в 46 регионах.