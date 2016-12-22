Концерн «Калашников» отреагировал на схему Шмайссера на памятнике

В концерне «Калашников» корреспонденту РБК прокомментировали появление на установленном в Москве памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову схемы немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, разработанной в нацистской Германии.



«Мы готовы оказать всю необходимую поддержку и техническую консультацию. Специалисты концерна «Калашников» не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов», — сообщила РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

21 сентября военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок на своей странице в Facebook сообщил, что обнаружил на памятнике Калашникову схему немецкой штурмовой винтовки Шмайссера.

Автор памятника Калашникову Салават Щербаков в разговоре с РБК допустил, что в проект «могла закрасться» ошибка. По его словам, «это маленькая фоновая вещь», которую «брали из источников». «И там, где мы ее брали, написано «Автомат Калашникова». Что-то из интернета», — пояснил Щербаков.

Скульптор также добавил, что если в монументе есть ошибка, то она «исправляется очень легко».

Памятник Калашникову был открыт в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц 19 сентября. Монумент представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47. На постаменте изображены основные разработки оружейника — различные модификации автомата и пулемета Калашникова.