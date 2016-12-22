ТАСС сообщил о подписке о невыезде для напавшего на Ляскина

Алексея Щербакова, подозреваемого в нападении на координатора московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, подозреваемого отпустили из отделения полиции, так как истекли 48 часов с момента задержания.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил РБК, что избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде для Алексея Щербакова лишний раз доказывает, что «история с нападением на Николая Лискина — провокация».

«Обычно в таких случаях избирают меру пресечения в виде домашнего ареста или помещение подозреваемого в СИЗО, так как теоретически существует возможность, что он может скрыться от следствия. Если бы на его месте был оппозиционер, то так бы и поступили», — добавил Жданов.

На Николая Ляскина напали 15 сентября в Москве. По его словам, злоумышленник подошел к нему со спины и несколько раз ударил его по голове железной трубой. После этого нападавший скрылся. Врачи диагностировали у Ляскина закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали подозреваемого 19 сентября. Задержанный заявил, что Ляскин сам нанял его для инсценировки нападения на себя, а в качестве вознаграждения пообещал 150 тыс. руб. Он также утверждал, что в качестве задатка Ляскин передал ему 10 тыс. руб. Координатор московского штаба назвал заявление об инсценировке попыткой его дискредитировать.

21 сентября состоялась очная ставка Ляскина с подозреваемым в нападении.